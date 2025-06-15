Украинский генерал: США забирают наши ракеты и передают в Израиль

Михаил Рябов.  
15.06.2025 15:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 374
 
Ближний Восток, ВСУ-убийцы, Дзен, Израиль, Украина


Конфликт на Ближнем Востоке переключил военную поддержку Запада с Украины на Израиль, посетовал в эфире радио «НВ» бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Конфликт на Ближнем Востоке переключил военную поддержку Запада с Украины на Израиль, посетовал в...

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«С точки зрения помощи – ракеты, которые предусматривались для Украины, и это было согласовано с администрацией Байдена, – они были перенацелены на поставки на Ближний Восток. То есть, мы тут недополучили.

Такого рода действия будут не только со стороны США, Израиль будет обращаться и к другим своим союзникам.

Кроме того, как негатив для Украины – в связи с боевыми действиями поднялась цена на нефть. А это значит, что доходы России за счет продажи нефти… Вы видите, к сожалению, Трамп не идет на санкции. А европейцы ввели 17 пакетов санкций, но они слабы», – напомнил Романенко, выразив надежду на более эффективный 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

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