Украинский генерал обругал Буданова: Пиарщик, выскочка и мясник

Михаил Рябов.  
15.06.2025 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Главное управление разведки Украины под руководством Кирилла Буданова проводит пиар-акции по десанту в Крым, абсолютно не заботясь о дальнейшей судьбе диверсантов, большая часть из которых используется как «мясо», другие же «гниют в тюрьмах» после того, как попадают в плен.

Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос, бывший командующий украинских Сил спецопераций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное управление разведки Украины под руководством Кирилла Буданова проводит пиар-акции по десанту в Крым,...

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«Разведчикам ставят пиарщиков, которые снимают шикарные ролики. На гидроциклах отправляют людей на «мясо» в Крым и потом про них забывают, как они там в плену. Но системного разрушения российского тыла нет.

И когда нам в 22 году определенные «разведчики» говорили, что ракеты у России закончились, за эти слова нужно отвечать», – сказал Кривонос.

«Человек, который перескочил в своем служебном развитии более чем 12 ступеней, думает, что он супер-разведчик… Потому и проблемы в планировании у военных, что люди получают погоны и должности, а в своем развитии благодаря отсутствию нормальной системной подготовки – не достигают определенного понимания, кругозора.

Война – это не человеческие потери, не «мясо», а это экономика – системы разрушения вражеского тыла», – добавил укро-генерал.

Он призвал сосредоточиться на диверсиях против объектов нефтегазовой сферы России. При этом Кривонос опасается, что время работает против Украины, поскольку Китай якобы начал передачу русским лазерных установок для борьбы с дронами.

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