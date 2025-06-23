Украинские генералы-мясники могут быть завербованы Россией

Сергей Вредников.  
23.06.2025 23:27
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские генералы настолько не берегут своих солдат, что создаётся впечатление их тайной работы на Россию.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские генералы настолько не берегут своих солдат, что создаётся впечатление их тайной работы на...

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«Очень часто, когда я вижу те или иные решения со стороны Генерального штаба Украины, определенных высокопоставленных военных, я ловлю себя на мысли, думаю, слушайте, ну так может только действовать завербованный человек, причем глубоко завербованный.

Когда бросают на убой тысячи людей, просто, когда военные совершают губительные операции, даже не споря с тем же Зеленским, для меня это, как минимум, предательство Вооруженных сил Украины, а как максимум, по ощущениям, что люди работают на нас», – сказал Руденко.

«Все-таки в одних высших школах учились генералы. Да, в тот период Советского Союза, школа была одна. Да, и на учениях уже после Советского Союза неоднократно были все вместе, я думаю, и стопочку за Великую Отечественную выигранную у противника подымали и так далее.

Поэтому не удивлюсь, если окажутся некоторые сотрудники генерального штаба Украины и администрации президента в будущем не лояльными Зеленскому», – добавил он.

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