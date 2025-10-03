Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отчаявшиеся украинцы охотно верят в любую ложь, которую им скармливают пропагандисты Банковой.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас 20% населения смотрят «Единый марафон». Это жертвы зелёной пропаганды за наш с тобой счёт через «Единый марафон». Им придумывают всякие сказки, в которые они, к сожалению, верят», – сказал Луценко.