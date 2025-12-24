Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За годы войны Украина с помпой подписала 27 соглашений, в которых фигурируют гарантии безопасности Киеву. На деле все эти документы оказались бесполезными.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

