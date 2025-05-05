Украина поставила себя в вечную зависимость от США
Подписав ресурсную сделку с США, Украина поставила себя в кабальную зависимость от Штатов. Этот договор не имеет срока действия, и выйти из него в одностороннем порядке Украине не сможет даже после завершения конфликта.
Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы говорим о недостатках, то один из очевидных недостатков – соглашение бессрочное, то есть вечное. И для того, чтобы изменить что-то, нужно согласие двух сторон. Я допускаю, что Украина в будущем захочет делать какие-то изменения. Проблема в том, что очень мало вероятно, что на это согласится американская сторона.
И напомню, что независимо от того, идет ли полномасштабная война, и мы условно зависим от США по меньшей мере по военным поставкам, или уже наступило счастливое мирное время, все равно соглашение будет продолжать работать», – заявил Железняк.
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