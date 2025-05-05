Украина поставила себя в вечную зависимость от США

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Подписав ресурсную сделку с США, Украина поставила себя в кабальную зависимость от Штатов. Этот договор не имеет срока действия, и выйти из него в одностороннем порядке Украине не сможет даже после завершения конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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