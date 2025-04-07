Украина подстрекает Францию не бояться бить по русским ядерным оружием

Игорь Шкапа.  
07.04.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина, Франция


Россия должна почувствовать для себя ядерную угрозу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина.

Россия должна почувствовать для себя ядерную угрозу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина....

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В публикации отмечается, что для функционирования ядерного сдераживания необходимо несколько компонентов.

«В частности, заверить Россию, что Франция и Европа действительно готовы к применению ядерного оружия», – говорит руководитель Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном университете Полина Синовец.

По ее словам, в России сложилось общее впечатление, что французы и европейцы только болтают, а целом они бесхребетные.

«Это не совсем так, но мне кажется, что чтобы преодолеть этот нарратив, Франции надо будет поработать», – добавила эксперт.

А завотделом подконтрольного президенту Украины Национального инстиутта стратегических исследований Алексей Ижак считает, что нужны системные действия по замене американского ядерного оружия на французское и британское.

«Это же не просто сказать, что на аэродром прилетел самолет. Этот самолет должен стоять в защищенном ангаре, под ним должны быть созданы склады ядерных боеприпасов, они должны перебрасываться с базы на базу, чтобы враг не знал, где они находятся», – говорит Ижак.

При этом «хорошей новостью» было названо то, что «изобретать новые механизмы здесь не нужно – можно просто откорректировать уже действующие».

Он считает, что для изменения процедур может понадобиться год, а потом их нужно отработать на учениях.

Кроме того, в материале отмечается, что «в условиях краха режима нераспространения для Украины, да и других стран возможными будут другие сценарии», и приводятся слова украиснкого диктатора Владимира Зеленского, неоднократно заявлявшего, что «ядерное оружие может быть гарантией безопасности для Украины вместо вступления в НАТО».

Примечательно, что с недавних пор заявления о ядерном оружии начали звучать и от Польши.

«У нас есть материалы, у нас есть технологии, у них [поляков] есть зонтик НАТО пока что, у них есть заинтересованность, американские самолеты и очень хорошая военная инфраструктура», – говорит о возможной кооперации Украины и Польши Синовец.

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