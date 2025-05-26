Украина на пороге офицерского бунта – экс-боевик

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за силовой мобилизации и глупых приказов политического руководства – украинская армия оказалась на пороге офицерского бунта.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады, активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за силовой мобилизации и глупых приказов политического руководства – украинская армия оказалась на пороге...

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«Мы стоим на пороге офицерского бунта. Нормальные офицеры устали, мы это видим с публичных заявлений, устали выполнять тупорылые приказы. Притом тупорылые приказы, связанные с политикой, с пиаром, и так далее. Ценой жизни воинов. Это первая проблема.

Вторая проблема – силовая мобилизация, бусификация, людоловство, как угодно назовите, мало то, что демотивирует общество, оно подорвало саму систему мобилизации.

Можно ли её сейчас перестроить? Да, но нужно время, а за это время могут на фронте произойти события очень нелицеприятные», – сказал Мосийчук.

Также он добавил, что Украине уже не хватает денег на содержание армии.

«Третий момент – у нас дыра в бюджете. У нас нет денег, дыра уже 400 миллиардов – дыра именно на ВСУ», – резюмировал экс-депутат.

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