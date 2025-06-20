Украина и НАТО ищут средство от всепроникающих российских КАБов

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Украинское англоязычное военное издание Defence Express сообщает, что НАТО и Украина провели испытания средств против российских КАБ и планируют разворачивать их до конца 2025 года. Отмечается, что в настоящее время у Киева нет эффективных средств борьбы с планирующими авиабомбами.

Техническое решение было разработано при участии трех стартапов: Alta Ares (Франция), ATREYD (Франция) и TYTAN Technologies (Германия), каждый из которых внес свои компоненты в итоговую многослойную систему ПВО. Причем речь идет не только о борьбе с управляемыми авиабомбами, но и о защите от других угроз, таких как, например, ударные БПЛА типа Shahed, пишет издание.

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Alta Ares отвечает за систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета планирующих бомб.

Atreyd и Tytan — за решение на основе зенитных дронов, в частности, создание роя дронов-камикадзе для формирования стены дронов.

Сообщается, что все это реализуется под эгидой проекта NATO Innovation Challenge, о котором стало известно в начале февраля 2025 года . Уже в апреле были определены трое упомянутых выше участников , которые продолжили работу над поставленными задачами.

Испытания проводились под эгидой коалиции, в которую вошли Командование НАТО по трансформации, Объединенный центр анализа, подготовки и образования и французское агентство оборонных закупок Direction Générale de l’Armement (DGA). В испытаниях также приняли участие представители ВСУ.

Различные интегрированные системы, которые были предложены, были испытаны в сложных условиях на полигоне DGA. В течение нескольких дней оценивались передовые сенсорные системы, технологии динамического управления и инновационные методы ведения боевых действий против имитируемых и реальных целей.