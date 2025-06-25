Россия должна признать террористическими организациями как саму Украину, так и ее официальные органы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до сих пор не признаны террористическими организациями организации Украины, которые занимаются террористическими действиями на территории Российской Федерации: ВСУ, СБУ, ГУР и так далее. Что очень забавно, они возглавляются людьми, которые признаны у нас террористами, они осуществляют террористическую деятельность, они состоят из людей, которые в значительной степени призваны у нас террористами, но сами террористическими организациями не являются.

Все, что нужно понимать про нынешнее российское государство. Про террористов идет ор из каждого утюга, но когда спрашивают, а почему вы не признали эти организации террористическими, вы не поверите, отвечают: «А вы знаете, а мы не можем их признать террористическими организациями, потому что они – органы государственного управления», – заявил Делягин.