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Украине нужно продолжать вкладываться в армию, и продолжать воевать, пока хитрый Коллективный Запад не развалит Россию изнутри.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил советский эмигрант, фанат Трампа, но при этом всё равно отъявленный русофоб, капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо, чтобы государство и иностранные инвесторы их [украинских производителей оружия] поддержали. Нам надо это развивать, как израильтяне это сделали. У Украины есть очень большой плюс – цивилизованный западный мир на стороне Украины. Не надо с ними ссориться, надо наоборот, чтобы привлекали, выстраивать индустрию военную, и создавать армию. Создавать армию, которая сможет всем этим пользоваться. Создавать армию, которая будет высокомотивированная. Если все это сработает как нужно, и если не сорвут, а сорвут, я думаю, скорее изнутри, чем снаружи кто-то, то у нас есть шанс сохранить украинскую нацию, сохранить украинский народ, сохранить Украину как государство», – трепался Табах.