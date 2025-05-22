Убийство Портнова – это показательная казнь для функционеров офиса Зеленского – Мосийчук

Экс-замглавы администрации президента Украины, юриста Андрея Портнова могли убить в рамках передела влияния на правоохранительную систему Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было не просто убийство, это была публичная казнь которая имела целью показать, продемонстрировать, что казнили, наказали, и запугать тех, кто рядом с Портновым. Первая версия – это продолжение ментовских войн, которые в Украине идут последний месяц. Ни для кого нет сомнения, что убийство Андрея Портнова — это практически убили 50% Олега Татарова.

Именно Андрей Портнов завел на должности заместителей руководителя офиса президента двух человек Андрея Смирнова и Олега Татарова. Андрей Смирнов предал Портнова, Татаров с ним был, общался, я думаю, по сегодняшнюю минуту. Повлиять на Татарова, ослабить Татарова, добиться каких – то назначений внутри силовых структур и так далее, путем убийства Андрея Портнова – это одна из версий, которую лично я вижу.

Вторая версия. Андрей Портнов был очень сложным человеком. Он оказывал множество различных юридических услуг. У них с Татаровым было очень много врагов. У него и так были враги самого, а еще и с Татаровым, который у власти, где есть куча связей разных, в том числе и ресурсных, и так далее их довольно много. Мог ли кто-нибудь из них условно заказать это убийство? Мог. Поэтому версии две. Внутренний конфликт внутри правоохранительной системы и корпоративный», – заявил Мосийчук.