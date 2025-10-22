Убаюканные сладкими речами о «Томагавках», мы профукали Покровск и Купянск – укро-эксперт
Украина не получит американских ракет «Томагавк», на что так надеялись в Киеве.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С «Томагавками» не срослось и, судя по всему, не срастётся. Да, некоторые оптимисты рассказывают, что уже решение по сути принято, вот если не договорятся в Будапеште… По состоянию на день сегодняшний – все. Разговоры о «Томагавках» – это были разговоры в пустоту.
Как я говорил, секта свидетелей «Томагавков» – это художественный свист, наматывание лапши аудитории на уши с невероятной скоростью, запудривание мозгов, отвлечение от чего-то более существенного. Пока мы обсуждаем наш фиолетовый луч «Томагавки», уже почти потерян Купянск, почти потерян Покровск. Там на окраинах только удалось зацепиться», – переживал он.
«И под Запорожьем идёт наступление на Орехов, зашли [русские] в Малую Токмачку. Положение на фронтах не улучшается. Нет, конечно, полного развала фронта, как пишут российские Z-военкоры и пропагандисты, но положение тяжелое.
Наверное, надо переключить внимание, дать что-то духоподъёмное, вселить надежду, но нельзя так отрываться от реальности и погружаться в параллельную реальность, потому что за это будем наказаны», – агитировал Золотарев.
