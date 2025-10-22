Украина не получит американских ракет «Томагавк», на что так надеялись в Киеве.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С «Томагавками» не срослось и, судя по всему, не срастётся. Да, некоторые оптимисты рассказывают, что уже решение по сути принято, вот если не договорятся в Будапеште… По состоянию на день сегодняшний – все. Разговоры о «Томагавках» – это были разговоры в пустоту.

Как я говорил, секта свидетелей «Томагавков» – это художественный свист, наматывание лапши аудитории на уши с невероятной скоростью, запудривание мозгов, отвлечение от чего-то более существенного. Пока мы обсуждаем наш фиолетовый луч «Томагавки», уже почти потерян Купянск, почти потерян Покровск. Там на окраинах только удалось зацепиться», – переживал он.