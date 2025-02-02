«У США далеко не самая боеспособная армия в мире» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
02.02.2025 18:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Две самые мощные армии, у которых есть необходимые параметры и опыт реального ведения широкомасштабных боевых действий – это ВС РФ и ВСУ.

Об этом на канале «Сейчас» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Две самые мощные армии, у которых есть необходимые параметры и опыт реального ведения широкомасштабных...

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«[США] – самая мощная страна в мире, первая экономика и наиболее боеспособная армия на данный момент. Хотя у меня есть некоторые сомнение, поскольку боеспособность армии определяется не численностью и даже не техническим оснащением.

Главным фактором является боевой опыт и готовность воевать и умирать на войне. Здесь у меня сомнения. США давно не принимали участие ни в какой широкомасштабной войне. Мы видели их провал в Афганистане, они были не способны не позволить вооружённому Талибану захватить власть, они бежали.

Как это ни удивительно, две самые мощные армии, у которых есть необходимые параметры, – это российская армия, которая сейчас принимает участие в широкомасштабной войне, и это украинская армия», – сказал Гайдай.

Он добавил, что украинской армии не хватает двух важнейших вещей.

«Нам на данный момент не хватает некоторых видов современного вооружения, таких как ПВО и авиация. И именно в этих сферах США могли бы нам помочь. И второе – нам не хватает адекватного командования армией и страной. Но это уже не зависит от США», – страдал укро-эксперт.

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