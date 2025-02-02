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Две самые мощные армии, у которых есть необходимые параметры и опыт реального ведения широкомасштабных боевых действий – это ВС РФ и ВСУ.

Об этом на канале «Сейчас» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[США] – самая мощная страна в мире, первая экономика и наиболее боеспособная армия на данный момент. Хотя у меня есть некоторые сомнение, поскольку боеспособность армии определяется не численностью и даже не техническим оснащением. Главным фактором является боевой опыт и готовность воевать и умирать на войне. Здесь у меня сомнения. США давно не принимали участие ни в какой широкомасштабной войне. Мы видели их провал в Афганистане, они были не способны не позволить вооружённому Талибану захватить власть, они бежали. Как это ни удивительно, две самые мощные армии, у которых есть необходимые параметры, – это российская армия, которая сейчас принимает участие в широкомасштабной войне, и это украинская армия», – сказал Гайдай.

Он добавил, что украинской армии не хватает двух важнейших вещей.