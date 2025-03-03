У России очень сильная позиция на переговорах – экс-командующий НАТО в Европе

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 892
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия наладила работу своего военно-промышленного комплекса и задействовала в СВО не все возможные ресурсы. На самом деле, она находится в сильной переговорной позиции, и глупо считать, что у нее большие проблемы.

Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наладила работу своего военно-промышленного комплекса и задействовала в СВО не все возможные ресурсы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Большинство из нас, глядя на Россию, говорят, что у нее проблемы с экономикой, силы движутся не очень далеко и не очень быстро, они понесли много потерь. Но ты должен взглянуть на Россию через призму русской истории, русской культуры и современных российских механизмов.

Путин создает военную машину, военно-промышленный комплекс в России работает круглосуточно, получая большую поддержку от Китая, Ирана, Северной Кореи. На самом деле он задействовал не все свои людские резервы, он пытается сделать это по-дешевке. Так что у него очень сильная позиция на переговорах», – заявил Кларк.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить