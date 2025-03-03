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Россия наладила работу своего военно-промышленного комплекса и задействовала в СВО не все возможные ресурсы. На самом деле, она находится в сильной переговорной позиции, и глупо считать, что у нее большие проблемы.

Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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