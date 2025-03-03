У России очень сильная позиция на переговорах – экс-командующий НАТО в Европе
Россия наладила работу своего военно-промышленного комплекса и задействовала в СВО не все возможные ресурсы. На самом деле, она находится в сильной переговорной позиции, и глупо считать, что у нее большие проблемы.
Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большинство из нас, глядя на Россию, говорят, что у нее проблемы с экономикой, силы движутся не очень далеко и не очень быстро, они понесли много потерь. Но ты должен взглянуть на Россию через призму русской истории, русской культуры и современных российских механизмов.
Путин создает военную машину, военно-промышленный комплекс в России работает круглосуточно, получая большую поддержку от Китая, Ирана, Северной Кореи. На самом деле он задействовал не все свои людские резервы, он пытается сделать это по-дешевке. Так что у него очень сильная позиция на переговорах», – заявил Кларк.
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