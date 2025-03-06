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За одиннадцать лет войны против России никто так и не заключил крепкого союза с Украиной.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году Украина вступила в войну с Россией. Скажите, пожалуйста, в какой-то альянс Украина вступила за это время? Не вступила. Украина боролась до того, что в 22 году началась широкомасштабная агрессия, настоящая война, которой в XXI веке еще не было. До 23 года Украина не вступила ни в какую коалицию», – сказал Залужный.

Он пожаловался, что Россия вступает в сильные союзы, а Украина до сих пор остаётся одинокой.