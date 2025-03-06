У России куча союзников, а Украина остаётся одинокой – мясник Залужный

Вадим Москаленко.  
06.03.2025 21:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За одиннадцать лет войны против России никто так и не заключил крепкого союза с Украиной.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За одиннадцать лет войны против России никто так и не заключил крепкого союза с...

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«В 2014 году Украина вступила в войну с Россией. Скажите, пожалуйста, в какой-то альянс Украина вступила за это время? Не вступила. Украина боролась до того, что в 22 году началась широкомасштабная агрессия, настоящая война, которой в XXI веке еще не было. До 23 года Украина не вступила ни в какую коалицию», – сказал Залужный.

Он пожаловался, что Россия вступает в сильные союзы, а Украина до сих пор остаётся одинокой.

«Как я лично считаю, в 23 году, к сожалению, война Украины закончилась. Потому что в 24 год Россия вошла с, как нам говорят, «совсем ничего не значащими стратегическими договорами» с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Они объединили свои экономики, а есть кстати такой вид союзничества, который называется объединение экономик.

А Украина до сих пор хоть в одном альянсе есть? Нет», – подытожил он.

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