У НАБУ может быть гомосексуальный компромат на Зеленского

Елена Острякова.  
01.08.2025 10:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Компромат, ЛГБТ, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина


На записях, якобы сделанных НАБУ на квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, есть сюжеты с гомосексуальными оргиями в которых, возможно участвует утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом депутат Рады нескольких созывов Олег Царев заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На записях, якобы сделанных НАБУ на квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, есть...

«Как говорят, там есть даже записи не только коррупционных разговоров, но даже оргий высокопоставленных лиц. Причем, в этих оргиях участвуют не только мальчик-девочка, а присутствуют девиации. Если эти материалы опубликуют, они будут иметь эффект взрыва», – сказал Царев.

Он утверждает, что компромат получили, установив камеру в потолке, перед этим просверлив пол соседнего жилища сверху.

По словам Царева, в офисе украинского президента давно знают о наличии такого компромата и поэтому загодя начали кампанию по оправданию Зеленского. Его начали чаще показывать с женой. При этом обелением репутации главы офиса Андрея Ермака, которого считают сексуальным партнером президента, никто не занимается.

«Я точно знаю, что год назад материалы одновременно получили набушники. Копию получил Боголюбов [партнер олигарха Игоря Коломойского, патрона Зеленского, которого он предал] и отправил через своих знакомых в администрацию Трампа. Они там лежат как возможный рычаг давления на Зеленского в случае, если надо будет вводить санкции против Зеленского и его окружения», – отметил политик Царев.

Ранее об «особых отношениях» Зеленского и Ермака писала газета Financial Times.

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