У НАБУ может быть гомосексуальный компромат на Зеленского

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На записях, якобы сделанных НАБУ на квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, есть сюжеты с гомосексуальными оргиями в которых, возможно участвует утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом депутат Рады нескольких созывов Олег Царев заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как говорят, там есть даже записи не только коррупционных разговоров, но даже оргий высокопоставленных лиц. Причем, в этих оргиях участвуют не только мальчик-девочка, а присутствуют девиации. Если эти материалы опубликуют, они будут иметь эффект взрыва», – сказал Царев.

Он утверждает, что компромат получили, установив камеру в потолке, перед этим просверлив пол соседнего жилища сверху.

По словам Царева, в офисе украинского президента давно знают о наличии такого компромата и поэтому загодя начали кампанию по оправданию Зеленского. Его начали чаще показывать с женой. При этом обелением репутации главы офиса Андрея Ермака, которого считают сексуальным партнером президента, никто не занимается.

«Я точно знаю, что год назад материалы одновременно получили набушники. Копию получил Боголюбов [партнер олигарха Игоря Коломойского, патрона Зеленского, которого он предал] и отправил через своих знакомых в администрацию Трампа. Они там лежат как возможный рычаг давления на Зеленского в случае, если надо будет вводить санкции против Зеленского и его окружения», – отметил политик Царев.

Ранее об «особых отношениях» Зеленского и Ермака писала газета Financial Times.