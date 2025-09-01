Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

От «формулы мира» и границ 1991 года спикеры Банковой докатились до скулежа об остановке конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения.

Об этом на канале UkrLife заявил полковник СБУ в запасе, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация Байдена давала в Украину деньги без плана. [Трамп сказал – хватит платить Украине, мы перестаём этим заниматься] – это ключевое слово. Деньги даются на какой-то план. Второе, деньги будут проверять. Он обвинил администрацию демократов в том, что цели не было. Давали не на выигрыш в войне, а просто на продолжение боевых действий. Они говорят: или победа, или заканчиваем с тем, до чего сейчас дошли. Кстати, спикер офиса президента Подоляк сказал, что мы готовы по линии боевого соприкосновения. Попробуй было это скажи ещё три месяца назад. Такие бы проблемы были и у меня, и у вас», – сказал Стариков.

Ведущий отметил, что была и «формула мира» Зеленского, и границы 1991 года, однако в политику партии внесли коррективы.