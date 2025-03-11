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Украинское командование старается сформировать как можно больше бригад и полков, даже если они будут сильно недоукомплектованы.

Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Покровском прядка 12 бригад собрал Драпатый, и у них потери приличные на подвозе и ротации», – сказала ведущая, и попросила прокомментировать. «Ну, наличествующие силы и средства вышеупомянутых войсковых частей и соединений, если имеют такое количество штандартов или, грубо говоря, лагов частей, боевых знамён. Но, думаю, что все-таки они довольно потрепаны. Скорее всего, это сводные бригады. Которые, конечно, будут иметь для поддержания своего духа и также устрашения противника, то бишь нас», – сказал «Синдбад».