Украина является наглядным примером страны-жертвы хищнической политики Запада.

Об этом пишет турецкое издание Tukric World, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина использовалась в качестве приманки с первых минут войны… Весьма вероятный вывод войск США оставит марионеток в подвешенном состоянии, как в случае с Афганистаном… По сути, герой Зеленский теперь стал диктатором-комиком Зеленским», – говорится в публикации.

«Колониальный менталитет Запада никогда не прекращал своего стремления извлекать выгоду из других народов за счет их жизней. Вот – последний пример из Украины», – отмечает автор.