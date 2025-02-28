Turkic World: Мудрость спасла Турцию от превращения в Украину

Михаил Рябов.  
28.02.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина


Украина является наглядным примером страны-жертвы хищнической политики Запада.

Об этом пишет турецкое издание Tukric World, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина является наглядным примером страны-жертвы хищнической политики Запада. Об этом пишет турецкое издание Tukric...

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«Украина использовалась в качестве приманки с первых минут войны… Весьма вероятный вывод войск США оставит марионеток в подвешенном состоянии, как в случае с Афганистаном… По сути, герой Зеленский теперь стал диктатором-комиком Зеленским», – говорится в публикации.

«Колониальный менталитет Запада никогда не прекращал своего стремления извлекать выгоду из других народов за счет их жизней. Вот – последний пример из Украины», – отмечает автор.

В материале отмечается, что США нужны полезные ископаемые в рамках конкуренции с промышленностью Китая.

«Чтобы понять действия США на Украине, полезно помнить, что главная цель — Китай, борьба с Китаем!.. США хотят устранить трудности с поставками сырья для своих технологических компаний. На данный момент лучшим кандидатом для эксплуатации является погрязшая в долгах Украина», – утверждает Tukric World.

Автор призывает руководство Турции к самостоятельной внешней политике: «Быть врагом Запада опасно, но быть его другом еще опаснее».

«Была предпринята попытка осуществить в отношении Турции те же интервенции, что и в отношении Украины, и анатолийская мудрость спасла Турцию от превращения в сегодняшнюю Украину. В противном случае торг за ресурсы Анатолии шел бы уже сейчас», – резюмирует издание.

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