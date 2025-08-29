Трампу страшно: все начинают понимать, что он бессилен против Путина – укро-идеолог
Усиление американских санкций против России никак не повлияет на изменение ее политики в отношении Украины. США просто нечем надавить на РФ, особенно когда ее поддерживают Китай и Индия.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский пропагандист, русофоб и открытый гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Такое впечатление, будто если американцы введут какие-то санкции против России или ее энергетических спонсоров, то война за полгода закончится. Конечно же нет. Я постоянно пытаюсь объяснить – у Дональда Трампа нет никаких санкционных инструментов для того, чтобы заставить Путина быстро завершить войну, их не существует в природе.
Конечно, если ты применяешь санкции против российской экономики, ты создаешь возможность для того, чтобы в определенный период эта российская экономика испытала такие проблемы, которые просто не позволят ей физически продолжать войну.
Но пока у Российской Федерации будут деньги и стабильность, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, война будет продолжаться, и американские санкции Путину абсолютно здесь неинтересны, потому что он часть экономики не Запада, а глобального Юга», – рассуждал он.
«Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть, как видите, Си Цзиньпин вообще не реагирует на трамповские пошлины и не входит в диалог с американским президентом, а вводит собственные тарифы, губительные для американской экономики. То есть и у Моди, и у Си Цзиньпина есть возможности выжить даже в условиях этих американских тарифов.
Трампу нечем их напугать с точки зрения быстрого действия. И я думаю, что Трамп очень боится, что все поймут, что у него нет инструментов давления на Путина», – заявил Портников.
