Президент США Дональд Трамп отошел от Украины, пустив ситуацию там на самотек.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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