Трамп разменял нас. Нужно молить о переговорах – бывший «азовец»
Президент США Дональд Трамп отошел от Украины, пустив ситуацию там на самотек.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп играет в четыре руки с Путиным, поэтому никакой антироссийской, антипутинской риторики в его выступлениях, на саммите, на пресс-конференции не было. Он отполз фактически от украинской проблемы, оставив ее решать Путину, он разменял историю в Украине на Иран. И собственно это было на саммите очевидно. Да, в резолюции вспомнили российскую угрозу, поддержку Украины. Но, но не было никакой конкретики, для Украины этот саммит был пустышкой. Пустышкой, на которой заврался Владимир Зеленский. И это было очень заметно…
Это представляет большую угрозу для Украины, и сейчас нужно активизировать реальный переговорный процесс, нужно просить о посредничестве Трампа для того, чтобы остановить войну, остановить продвижение российских войск и спасти государство, государственность, жизнь нации. Потому что чем дальше, тем ближе к пропасти, за которой просто огромная пропасть», – заявил Мосийчук.
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