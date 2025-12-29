Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в случае подписания мирного соглашения Россия будет готова вновь поставлять самостийной Украине энергоносители по низким ценам.

«Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина преуспевала. Звучит это странно. Президент Путин был очень щедр. И он готов поставлять энергоносители Украине по очень низким ценам», – сказал Трамп на пресс-конференции после переговоров с киевским диктатором Зеленским.

Трамп также заявил, что якобы получил заверения от России о готовности начать поставки Украине энергии с Запорожской АЭС, и она может быть быстро запущена – на станции уже трудится около 5000 человек.

По словам Трампа, если сделка по безопасности будет заключена, основную роль в обеспечении безопасности самостийной Украины возьмет на себя Европа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты заметили, что граждане США тоже погибали в зоне боевых действий на Украине: