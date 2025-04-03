Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С утра пошла международная реакция на введение Трампом пошлин на товары из десятков стран мира.

«Универсальные тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом для бизнеса и потребителей по всему миру. Европа готова ответить. Мы будем всегда защищать свои интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Канада примет контрмеры в ответ на пошлины США», — вторит Брюсселю новый премьер-министр Карни.

Китай призывает США «немедленно отменить тарифы» и обещает «возмездие». В Министерстве торговли КНР заявили, что такие действия нарушают достигнутый баланс интересов и игнорируют выгоды, которые США годами получали от глобальной торговли.

Правительство Бразилии считает, что «Введенные пошлины в 10% не соответствуют реальности и нарушают обязательства США перед ВТО».

А премьер-министр Австралии и лидер местных лейбористов Энтони Альбаниз назвал введение пошлин «недружеским поступком» со стороны Трампа и не исключил введение ответных тарифов Канберрой

«Наш приоритет — защита рабочих мест. Ирландия вместе с ЕС будет искать пути переговоров с США, чтобы снизить ущерб от пошлин», — заверил премьер-министр Ирландии Мартин.

Правительство традиционно заглядывающей в рот любой американской администрации Южной Кореи также поручило министерству промышленности начать переговоры с США для «минимизации влияния тарифов» на страну.

Как пишет Financial Times, британский премьер Кир Стармер с облегчением воспринял решение Дональда Трампа ввести пошлину всего в 10% на экспорт из Великобритании в США.

«Мы вообще не хотим никаких тарифов, но более низкий сбор, чем у других, оправдывает наш подход. Это важно, потому что разница между 10 и 20% [для ЕС] – это тысячи рабочих мест», – цитирует FT чиновника из офиса британского премьера.

С другой стороны, отмечает издание, такая разница может осложнить отношения между Лондоном и Брюсселем, с которым Стармер пытается «перезагрузить» отношения после выхода Британии из Евросоюза.

Эксперты предостерегают: не следует думать, что решение по тарифам – очередная эскапада со стороны Трампа. Американский президент готов к торговым переговорам и с Евросоюзом, и с Китаем, но только на своих условиях. И так как эти и многие другие партнеры вряд ли быстро пойдут на попятную, а времени у Трампа совсем мало, он использует агрессивную тарифную политику, считая, что это должно мотивировать торговых партнеров пойти на уступки.

В этой связи вспоминается давнее – еще времен его первого президентского срока – интервью Трампа The Washington Post в апреле 2016 г:

«Реальная сила – даже не хочу использовать слово – это страх», – сказал тогда он.

При этом, тарифная война Трампа несет с собой дополнительные риски для самих США. Тут и инфляция и рост цен и дефицит товаров. И обвинять Байдена уже не выйдет.

Трамп рискует лишить себя одного из главных преимуществ – доверия граждан по вопросам экономики. Согласно опросу CBS 52% fvthbrfywtd не одобряют экономическую политику, проводимую Трампом. 72% считают, что пошлины увеличат цены в краткосрочной перспективе. Лишь 38% возлагают ответственность за нынешние проблемы с инфляцией на политику Джо Байдена, а 34% — уже на Дональда Трампа. При этом, 19% считают, что виноваты оба.

Американист Малек Дудаков обращает внимание на такую деталь: в тарифной политике Трампа полно исключений и лазеек.