Трамп после разговора с Путиным анонсировал «очень решительный» ответ России киевскому режиму

Президент США Дональд Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.

По итогам беседы он как обычно опубликовал сообщение в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру.

Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и с этим я считаю, мы оба согласны.

Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и добавил, что, возможно, будет полезен в скорейшем решении вопроса. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этой очень важной теме, и нам понадобится окончательный ответ в самое ближайшее время!», – написал Трамп.