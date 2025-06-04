Трамп после разговора с Путиным анонсировал «очень решительный» ответ России киевскому режиму
Президент США Дональд Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.
По итогам беседы он как обычно опубликовал сообщение в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру.
Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.
Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и с этим я считаю, мы оба согласны.
Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и добавил, что, возможно, будет полезен в скорейшем решении вопроса. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этой очень важной теме, и нам понадобится окончательный ответ в самое ближайшее время!», – написал Трамп.
В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшее время проведет брифинг об итогах беседы Трампа и Путина.
Между тем посольство США на Украине поспешило выступить с предупреждением.
«За последние недели Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак», – говорится в сообщении дипведомства.
Корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов уверен, что Трамп начинает понимать Путина и вряд ли поддержит пошлины сенатора-республиканца Линдси Грэма в 500% на продажи российской нефти.
«Личные контакты с Путиным из раза в раз явно положительно влияют на Трампа и его картину мира и понимание реалий украинского конфликта. Теперь уже точно можно говорить, что от введения «грэмовских» санкций против России глава Белого Дома отказался после телефонного разговора с российским лидером. Поэтому, кстати, и Байдену дипстейт всеми силами не давал выстраивать прямой диалог с Москвой», – написал он в телеграм-канале.
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