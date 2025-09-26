Трамп не оставляет попыток оторвать Индию от России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что ранее Индия отказалась выполнять требования США и продолжила покупать нефть у России, непублично с американцами продолжаются соответствующие переговоры.

Об этом сообщает агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Индийские чиновники вновь сообщили администрации Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами этой южноазиатской страны потребует от Вашингтона вместо этого разрешить закупки сырой нефти у находящихся под санкциями поставщиков — Ирана и Венесуэлы. Делегация, посетившая США на этой неделе, повторила эту просьбу на встречах с американскими официальными лицами», – пишет «Блумберг», ссылаясь на источник, осведомленный о ходе закрытых переговоров.

Публично же на этой неделе министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил в Нью-Йорке, что его страна хочет увеличить закупки американской нефти и газа, добавив, что «наши цели в области энергетической безопасности будут включать в себя очень высокую долю участия США».

На данный момент Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами.