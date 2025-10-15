Трамп не остановится на передаче одних Томагавков – эксперт
США продолжают подниматься по лестнице эскалации, поэтому передадут Украине не только Томагавки, но и более современное оружие.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я вижу, что решение о поставках Томагавков уже принято. Рано или поздно их передадут, это было ясно ещё с прошлого года.
Более того, это дойдет не только до Томагавков, скорее всего, это пойдет и дальше. Потому что американцы придерживаются некой философии в действиях, что они должны быть на ступень выше в рамках лестницы эскалации.
И как только мы поднимаемся на ступень, они переходят на следующий уровень. И в этом отношении они как бы совершают некое давление», – сказал Клинцевич.
«Более того, замечу, что вообще эскалация – это один из элементов завершения конфликта на выгодных для себя условиях. Именно так у них это прописано в концепции, которая разрешает им применение ядерного оружия, превентивный удар.
А Томагавки – это серьёзно. Не стоит преуменьшать технологичность этого оружия, когда я слышу разговор о том, что это оружие 80-х годов. Нет, это будут ракеты пятого поколения, современные и очень серьезные, с боевой частью в 500 килограммов. При попадании в здание, его обвалит целиком», – резюмировал он.
