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Молдова оказалась в зените мировой славы после того как президент США Дональд Трамп предал огласке, в числе прочих неоправданных трат американского бюджета, 22 миллиона долларов «на инклюзивный и партиципативный политический процесс» в этой стране.

Департамент эффективности правительства (DOGE), созданный новым главой Белого дома и возглавляемый Илоном Маском, начнёт проверку этих средств, которые были частью программы на 486 миллионов долларов для поддержки политических процессов за пределами США, включая выборы и правосудие.

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Ранее Майя Санду отрицала внешнее финансирование партии «Действие и солиларность», однако впоследствии выяснилось, что USAID финансировала не только НПО, но и реформы в судебной системе и СМИ, ставшие «визитной карточкой» нынешнего руководства Молдовы.

Заявление Трампа о том, что выделение денег правительству Молдовы является пустой тратой американских финансов, вызвало широкий резонанс как в Вашингтоне, так и в Кишинёве. Нельзя сказать, что Трамп является убеждённым изоляционистом и палеоконсерватором, как многие люди в его ближайшем окружении. Однако он, как бизнесмен с калькулятором в руках, требует ответной отдачи от каждого вложенного американского доллара.

Возобновление геополитического конфликта с Москвой подобной отдачи не дало: разрыв с США бросил Россию в объятия Китая – главного торгового конкурента Америки, а потеря российского рынка обошлась американскому бизнесу в 300 миллиардов долларов убытка.

Однако ещё большим раздражителем для американского лидера стала позиция молдавских властей в вопросе переговорного процесса между США и Россией по установлению мира на Украине. Спикер парламента Игорь Гросу отказался официально поддержать инициативу Дональда Трампа, фактически встав на сторону нынешнего курса ЕС, Великобритании и Украины.

«Смелость украинцев обеспечивает мир и Молдове. Мы этого никогда не забудем», – заключил Гросу. Свои слова он закончил нацистским приветствием: «Слава Украине!».

Правящая в Молдове партия глобалистских марионеток «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду сознательно придерживается линии западной «партии войны», обосновавшейся в Брюсселе и Лондоне, для которой возможные новые договорённости между США и Россией – сущий кошмар. Этот шаг, может создать Кишинёву новые проблемы в отношениях с Вашингтоном, особенно если Трамп со своей командой продолжат свой нынешний курс.

В самой Молдове общественное мнение однозначно против «войны до последнего». Большинство граждан страны, согласно опросам, выступают за немедленное прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Однако власти, которые пришли к власти обманным путём и удержались исключительно благодаря массовым вбросам в диаспоре, являются прямыми ставленниками и марионетками Запада, продолжают придерживаться жёсткой антироссийской линии, игнорируя настроения собственного населения.

Журналист, бывший кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко отмечает, что правящая партия сталкивается с серьезным кризисом доверия перед предстоящими выборами.

«Идти на очередные выборы действующей власти совершенно не с чем. Но эти власти вместо того, чтобы задуматься о происходящем и сделать какие-то выводы, поют все те же песни про ‘свободный мир’, евроинтеграцию и ‘плохую’ Россию», — подчеркивает он в своём телеграм-канале.

С другой стороны, глава Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин сомневается, что новый президент США хочет вывести страну из геополитического противостояния в Европе:

«С избранием Трампа произошла перезагрузка консенсуса британо-американских и американо-британских элит. Англосаксы перегруппировались, поменяли свои приоритеты, как многие говорили ранее, намеренные ориентировать свой геополитический акцент на юго-восточное побережье Китая. Но Европа России отдана не будет, потому что данный консенсус, как следует из мнения более въедливых специалистов, касается также и того, что в Восточную Европу будет заходить Британия – с новыми проектами, новыми силами и новыми, соответственно, планами. Таким образом, Молдова не перейдет в зону влияния России, и деньги на антироссийскую политику будут идти в нее в основном не из Соединенных Штатов, а из Великобритании», – заявил Костыркин в комментарии для «ПолитНавигатора».

На фоне растущего недовольства внутри страны и изменений во внешнеполитической стратегии США перед молдавскими властями встает сложный выбор. Будут ли они и дальше безоговорочно и самоубийственно следовать линии «партии войны» на Западе, или же попытаются принять новые геополитические реалии? Ответ на этот вопрос может стать решающим в преддверии парламентских выборов, до которых остались считанные месяцы.