«Точка под названием «Зеленский» должна быть стёрта» – спикер «Клуба народного единства» Артем Дмитрук

Катя Добрина.  
04.06.2025 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главное условие для начала конструктивных переговоров – отстранение от власти потерявшего легитимность Владимира Зеленского. Только в этом случае встречи в Стамбуле из фарса превратятся в диалог.

Об этом заявил уехавший на Запад из Украины после конфликта с Зеленским депутат Верховной рады Артем Дмитрук, спикер «Клуба народного единства».

Главное условие для начала конструктивных переговоров – отстранение от власти потерявшего легитимность Владимира Зеленского....

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«Единственным препятствием к миру между Украиной и Россией является так называемый «коллективный Зеленский». Есть несколько формул отстранения от власти самого Зеленского. Это даст возможность продолжить конструктивное взаимодействие уже новой власти или временного правительства Украины с РФ. Нынешний процесс с Зеленским и его переговорными группами не принесет реальных конструктивных решений», – сказал политик.

Он призвал провести выборы на Украине.

«Возможно временное правительство с участием оппозиционных политиков, которые сидят в тюрьмах или находится за границей. И тогда уже новое или временное правительство возобновит переговорный процесс, в том числе, с включенным пунктом о территориях, об отводе войск и так далее. Но я вас уверяю, что после легитимации процессов на Украине вопрос о территориях между Украиной и Россией стоять не будет», – указал Дмитрук.

У «коллективного Зеленского» задача максимально затягивать переговоры, выдвигать нереалистичные требования, совместно с верхушкой ЕС создавать информационные провокации, или устраивать атаки БПЛА.

«Пока есть такая точка, которая называется «Зеленский», её нужно стереть, и после этого начать абсолютно новые взаимоотношения, переходить к реальным переговорам. Потому что всё, что вы видите сегодня, – это блеф, и ни к чему это не приведёт», – подытожил Дмитрук.

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