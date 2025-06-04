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Главное условие для начала конструктивных переговоров – отстранение от власти потерявшего легитимность Владимира Зеленского. Только в этом случае встречи в Стамбуле из фарса превратятся в диалог.

Об этом заявил уехавший на Запад из Украины после конфликта с Зеленским депутат Верховной рады Артем Дмитрук, спикер «Клуба народного единства».

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«Единственным препятствием к миру между Украиной и Россией является так называемый «коллективный Зеленский». Есть несколько формул отстранения от власти самого Зеленского. Это даст возможность продолжить конструктивное взаимодействие уже новой власти или временного правительства Украины с РФ. Нынешний процесс с Зеленским и его переговорными группами не принесет реальных конструктивных решений», – сказал политик.

Он призвал провести выборы на Украине.

«Возможно временное правительство с участием оппозиционных политиков, которые сидят в тюрьмах или находится за границей. И тогда уже новое или временное правительство возобновит переговорный процесс, в том числе, с включенным пунктом о территориях, об отводе войск и так далее. Но я вас уверяю, что после легитимации процессов на Украине вопрос о территориях между Украиной и Россией стоять не будет», – указал Дмитрук.

У «коллективного Зеленского» задача максимально затягивать переговоры, выдвигать нереалистичные требования, совместно с верхушкой ЕС создавать информационные провокации, или устраивать атаки БПЛА.