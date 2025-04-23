Типичный ночной кошмар иноагента – вернуться во сне в Россию

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Бежавший из России режиссер и сценарист Александр Молочников признался, что возвращение на Родину снится ему в кошмарных снах.

Об этом он рассказал журналисту-иноагенту Михаилу Зыгарю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сны снятся, как я узнал, типичные эмигрантские, что там оказался – и такой: б…, че делать, почему я здесь. Выехать теперь опасно», – сказал Молочников.

Зыгарь живо поддержал тему.

«Это мой сон. Он мне снится, минимум, раз в неделю. О том, что я в Москве и решаю, каким образом я буду переходить границу. Я же приговорен. Если кто-то меня сейчас увидит, меня отправят в тюрьму», – признался журналист нетрадиционной ориентации.

Если опасения Зыгаря хоть как-то оправданы (в 2024 году против него завели уголовное дело о фейках об армии и объявили в розыск), то чего боится во сне Молочников, непонятно. Он даже не внесен в реестр иноагентов.

Возможно, режиссер «опасается», что его снова пригласят ставить спектакли в МХТ и Большой. В Америке он делает студенческие постановки в университете и снимает фильмы на телефон.

Вероятней всего, что Молочников просто фальшиво жеманится, изображая из себя «жертву режима» и картинно рыдая на камеру о том, что не может увидеть дедушку и бабушку в России.