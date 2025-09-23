«Теряем массу людей в глуши из-за тупорылых решений» – замкомбата ВСУ

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В то время как Украина погрязла в коррупции, а командование преступными и бестолковыми приказами гробит ВСУ – украинские власти отыгрываются на закручивании гаек в отношении простого солдата.

Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как Украина погрязла в коррупции, а командование преступными и бестолковыми приказами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал ужесточение наказания за отказ выполнять военный приказ, согласно которому срок для военнослужащих увеличивается до 5 лет.

«Я же тоже офицер, я считаю, что это очень правильно, надо закручивать. Только вначале мы должны приравнять коррупцию и мародёрство к измене с моментальной конфискацией замеченных и упрощением доказательной формы. Коррупция на закупке оружия – как с минами, с дронами, когда люди подрываются – сразу нахер к стенке ставить!

Следующее, надо ввести вначале ответственность командиров за дебильные решения, за потерю личного состава. А потом уже требовать с солдата. На сегодняшний день – это реальность: списать «мавик» сложнее, чем двухсотого. Проще всего закрывается «загибель», – рассказал Глущенко.

«Мы очень много теряем людей из-за бестолковых, тупорылых решений… Уголовную ответственность! Кого у нас наказали за потерянных людей? Никого. Зато сколько у нас комбатов и комбригов пострадало из-за какой-то сраной ямки непонятной, глуши.

Потому что кто-то поставил карточку и  написал, что у вас тут взводный опорный пункт, блин. Пока это не изменится, не надо трогать бойцов, они и так всю эту тяжесть несут на себе», – возмущался ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить