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В Британии на фоне экономических проблем растёт раздражение население расходами на финансирование войны против России руками Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Теодор Рассел, секретарь Новой Коммунистической партии Британии.

Власти Великобритании регулярно поднимают истерику в связи с мнимой «угрозой» национальной безопасности от проходящих через Ла-Манш российских кораблей (в том числе торговых и исследовательских). Пример: проход океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» через Ла-Манш в конце марта. Как это воспринимается населением?

Британский правящий класс, независимо от того, какая партия находится у власти, в течение многих лет утверждал, что мы уже находимся в состоянии «виртуальной войны» с Россией.

Наши правители тесно сотрудничают с бандеровской диктатурой, мечтая, чтобы на Украине были военные базы, а британские компании могли бы получать большие прибыли.

Но с 2008 года не было существенного экономического роста, и было много проблем с Covid, Brexit, это привело к значительному сокращению государственных расходов и быстрому сокращению численности армии – до 71 000 человек в этом году. В Королевском ВМФ сейчас больше адмиралов и контр-адмиралов, чем кораблей!

Даже наши средства ядерного сдерживания находятся в плачевном состоянии, атомные подлодки очень старые и регулярно выходят из строя.

Великобритания поддерживала имидж глобального игрока благодаря партнерству с США. Но после того, как Трамп отвернулся от Европы, Великобритания и ЕС объявили о планах новых масштабных военных расходов.

Их мечта – бесконечная война с целью ослабить и в конечном итоге победить РФ.

Существует также конкуренция между «крупными» европейскими державами, особенно между Стармером и Макроном, за возрождение времен Черчилля и Наполеона, за то, чтобы в будущем урвать самый большой кусок уранового пирога – и забыть об американцах!

Германия еще недавно была ведущей экономической и политической державой Европы. Сейчас – в очень плохом состоянии, ее ближайшее будущее опасно и непредсказуемо. До сих пор они не поддерживали предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия, но в ближайшем будущем это может измениться.

Как это все выглядит на фоне нерешенных насущных социально-экономических проблем?

Эти грандиозные планы не пользуются поддержкой населения. По всей Западной Европе работающие люди сталкиваются с падением уровня жизни, постоянно растущими счетами и огромной нехваткой денег на жилье, школы, больницы и инфраструктуру. Один из наших недавних плакатов гласил: «Потратьте 16 миллиардов фунтов стерлингов на жилье, а не на Украину», и это было с энтузиазмом воспринято жителями рабочих районов.

Большинство людей в Британии далеки от политики, а наши СМИ лишь повторяют отвратительную бандеровскую ложь. Но наш опыт уличных протестов против британской поддержки Украины показал, что нашу кампанию поддерживает во много раз больше людей, чем тех, кто выступает против нас.

Писали, будто в случае отправки на Украину британский контингент должен максимально состоять из коренных британцев. Якобы причина состоит в боязни лейбористов вызвать гнев среди эмигрантских общин перед выборами. Плюс – нацизм на Украине, а потому там нужно присутствие преимущественно «белого» контингента.

Я не видел подобной статьи. В прошлом наши вооруженные силы пытались интегрировать общины меньшинств. Но небелые военнослужащие сталкивались с расизмом и плохим обращением.

Наши военные так и не отошли от идей Британской империи, крайней преданности монархии и узкого христианского мировоззрения. Однако, возможно, наши военные знают, что многие люди на большей части территории Украины являются расистами, фашистами и сторонниками превосходства белой расы, и что небелые британские солдаты могут не встретить там теплого приема.