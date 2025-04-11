«Свинья, которую мы кормим!» – украинского чиновника забросили в мусорный бак

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 481
 
Дзен, Идиотизм, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина


Директора Житомирской больницы бросили в мусорный бак из-за сокращения персонала.

Видеозапись произошедшего публикуют местные паблики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Директора Житомирской больницы бросили в мусорный бак из-за сокращения персонала. Видеозапись произошедшего публикуют местные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Глава житомирской районной больницы подписал указ о ликвидации неврологического отделения и увольнении врачей, назвав это «реорганизацией».

В результате более сотни человек вышли на митинг. Сначала они ворвались в кабинет главного врача, но тот оказался пустым.

«Посмотрите! Нет свиньи, которую мы кормим», – кричали протестующие.

Чиновника поймали на автостоянке в сотне метров от больницы.

«Посмотрите людям в глаза, вам не стыдно?! У меня мать, отец, вся семья лечатся в неврологическом отделении. Сергей Владимирович, вам ганьба, вам нельзя носить белый халат! Кто может дать право ему, или кому-то другому, принимать решение против людей!» – кричали люди.

Из толпы выскочило несколько человек, схватили главу больницы – и забросили в мусорный бак. Среди «активистов» было много людей в военной форме. Присутствующая там же полиция не препятствовала расправе.

Напомним, украинские активисты и протестующие со времён майдана любят бросать чиновников и политических оппонентов в мусорные баки. Тем не менее, к реальным изменениям в лучшую для народу сторону подобная практика ни разу не приводила.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить