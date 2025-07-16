Странам БРИКС и ШОС серьёзно угрожает информационная экспансия США
Чтобы не стать колониями США, страны по всему миру должны начать относиться к защите информационного пространства так же серьёзно, как к защите границ.
Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поскольку США так хорошо умеют манипулировать информацией, вести информационную войну, другие страны должны начать относиться к своему информационному пространству как к сфере национальной безопасности.
Они должны рассматривать информационное пространство, интернет – так же, как они рассматривают свои сухопутные границы, воздушное пространство и береговую линию.
Если вы защищаете все эти физические территории, но не защищаете свое информационное пространство, а Соединенные Штаты могут убедить людей в вашей стране действовать против их собственных интересов и в интересах Америки, то это, по сути, тот же процесс вторжения, захвата и политического подчинения страны силой, даже не сделав ни единого выстрела или с минимальными усилиями», – сказал Берлетик.
«Это было в 2014 году на Украине. И поэтому Россия, Китай и другие страны начинают относиться к этому более серьезно. Или уже в значительной степени преуспели в защите своего информационного пространства.
Я думаю, что БРИКС, АСЕАН, ШОС должны сделать это своим главным приоритетом. Потому что если вы не сможете помешать США вмешиваться и манипулировать информационным пространством всех этих стран, которые хотят присоединиться к многополярному миру, вам будет намного сложнее добиться успеха.
Это слабость многополярного мира. Они должны сделать это и многое другое, чтобы осознать реальность того, как США на самом деле добиваются успеха, как они так долго добивались превосходства над миром», – добавил он.
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