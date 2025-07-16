Странам БРИКС и ШОС серьёзно угрожает информационная экспансия США

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Чтобы не стать колониями США, страны по всему миру должны начать относиться к защите информационного пространства так же серьёзно, как к защите границ.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку США так хорошо умеют манипулировать информацией, вести информационную войну, другие страны должны начать относиться к своему информационному пространству как к сфере национальной безопасности. Они должны рассматривать информационное пространство, интернет – так же, как они рассматривают свои сухопутные границы, воздушное пространство и береговую линию. Если вы защищаете все эти физические территории, но не защищаете свое информационное пространство, а Соединенные Штаты могут убедить людей в вашей стране действовать против их собственных интересов и в интересах Америки, то это, по сути, тот же процесс вторжения, захвата и политического подчинения страны силой, даже не сделав ни единого выстрела или с минимальными усилиями», – сказал Берлетик.