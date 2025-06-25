Стабилизации фронта не будет, даже если пригоним всех мужиков – списанный снайпер ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая и ей подобные своим маниакальным желанием всех отправить на фронт только раскалывают Украину.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Марьяны какой-то подход, что вы все должны идти на фронт. Хорошо, всех мужиков пригнали на фронт. Поможет это стабилизировать фронт? Я в это не верю. Второе, что делать тогда вообще с Украиной, кто будет работать? К нам в профсоюз на сегодняшний день работодателей больше обращается за списанными пацанами, чем у нас есть пацанов, которые готовы работать. Потому что всем нужны руки, всем нужны специалисты. Работы завались, работать некому.

Все пойдут на фронт, дальше, их надо всех поставить на зарплату, обмундировать, кормить, обучать, и очень часто не один месяц. Если этот человек не хотел служить, а его силой привели, с ним должны работать психологи. Среди них будет много реально больных, которых или спишут, или отправят в батальоны обеспечения и резервные роты, где уже порой людей больше, чем в боевых батальонах и ротах. Но они где-то должны находиться, им платится обеспечение. Тратятся огромные деньги, на них даже работы особой нет, а они могли бы быть эффективны на гражданке», – возмущается офицер.