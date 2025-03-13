США пытаются навязать всем свой «мирный план» – украинский миллионер

США разыгрывают из себя миротворцев, чтобы в ходе переговоров навязать обеим сторонам свой план.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По сути они [США] ведут очень грамотно переговоры, не давая возможности сторонам встретиться глаз к глазу. Они выступают этакими посредниками, которые рано или поздно скажут: вот, должно быть так и так, мы так решили», – сказал Балашов.

«Но встречаться [представителями России и Украины] придется, потому что это одна из уступок, которые придется сделать Зеленскому, отменить свой же запрет СНБО на переговоры напрямую с Путиным.

Потому что ну как вы можете не вести переговоры с кем-то, генералы это будут или Ермак. Поэтому все равно они их усадят нос к носу делегациями, еще не президентами. Президенты это временное перемирие подписывать вообще не будут. Будут подписывать скорее генералы», – подытожил миллионер.