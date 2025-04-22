США повторяют на Украине вьетнамско-афганский сценарий

Анатолий Лапин.  
22.04.2025 10:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Заявления представителей американской администрации о том, что США могут выйти из конфликта на Украине, если там не будет серьезных подвижек к миру, – это стремление избавиться от неликвидного товара.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления представителей американской администрации о том, что США могут выйти из конфликта на Украине,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это тот самый вьетнамский сценарий или афганский сценарий, называйте, как хотите. Но в США не впервые просто, когда конфликт становится убыточным, сворачивать свою вовлеченность в этот конфликт и переключаться на новые задачи. Сейчас у США, очевидно, новая, главная теперь задача — это борьба с Китаем. То есть это – стратегическая цель, которой они пытаются подчинить все остальные направления, все остальные направления выступают либо прикладным к этим целям, либо убыточными по отношению к этой цели.

Украинский конфликт Америка сейчас однозначно воспринимает как убыточный, невыгодный. Ничего личного, только бизнес, проект не взлетел, надо либо закрывать, причем желательно закрыть, сейчас и еще с прибылью остаться. Почему это используется как шантаж? Потому что единственная страна, которая в нынешнем моменте может обеспечить ресурсную базу под эффективное сопротивление российской армии — это США. Банально, поставки тяжелых вооружений, поставки ракет ПВО, поставки разведподдержки и прочее. То есть США являются ключевым игроком в обеспечении боеспособности ВСУ», – заявил Щелин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить