США повторяют на Украине вьетнамско-афганский сценарий

Заявления представителей американской администрации о том, что США могут выйти из конфликта на Украине, если там не будет серьезных подвижек к миру, – это стремление избавиться от неликвидного товара.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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