США повторяют на Украине вьетнамско-афганский сценарий
Заявления представителей американской администрации о том, что США могут выйти из конфликта на Украине, если там не будет серьезных подвижек к миру, – это стремление избавиться от неликвидного товара.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это тот самый вьетнамский сценарий или афганский сценарий, называйте, как хотите. Но в США не впервые просто, когда конфликт становится убыточным, сворачивать свою вовлеченность в этот конфликт и переключаться на новые задачи. Сейчас у США, очевидно, новая, главная теперь задача — это борьба с Китаем. То есть это – стратегическая цель, которой они пытаются подчинить все остальные направления, все остальные направления выступают либо прикладным к этим целям, либо убыточными по отношению к этой цели.
Украинский конфликт Америка сейчас однозначно воспринимает как убыточный, невыгодный. Ничего личного, только бизнес, проект не взлетел, надо либо закрывать, причем желательно закрыть, сейчас и еще с прибылью остаться. Почему это используется как шантаж? Потому что единственная страна, которая в нынешнем моменте может обеспечить ресурсную базу под эффективное сопротивление российской армии — это США. Банально, поставки тяжелых вооружений, поставки ракет ПВО, поставки разведподдержки и прочее. То есть США являются ключевым игроком в обеспечении боеспособности ВСУ», – заявил Щелин.
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