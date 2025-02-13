США и Россия разделят Украину, как Польшу в 39-м – Романенко

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 11:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США вполне могут договориться с Россией о разделе Украины по тому же принципу, как в прошлом веке была разделена Польша или Чехословакия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США вполне могут договориться с Россией о разделе Украины по тому же принципу, как...

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«Позиция западных государств, в принципе великих держав, она часто является гибкой относительно интересов таких государств, как Украина, или таких государств, как Польша в 1939 году, в 1945 году или как Чехословакия в 1938 году и после Второй мировой войны. Потому что у них есть, условно говоря, много карт, расторговывая которыми можно прийти к некоему оптимальному решению в контексте базовых своих национальных интересов.

И вот я думаю, что Трамп вполне рассматривает вариант, когда они могут договориться с Путиным по поводу того, чтобы просто разделить сферы влияния в Украине, чтобы каждая сторона получила то, что она хочет», – заявил Романенко.

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