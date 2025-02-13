США и Россия разделят Украину, как Польшу в 39-м – Романенко

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США вполне могут договориться с Россией о разделе Украины по тому же принципу, как в прошлом веке была разделена Польша или Чехословакия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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