США и Россия поделят Украину на зоны оккупации – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Украина в ближайшие десятилетия не вернет себе прежние границы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в ближайшие десятилетия не вернет себе прежние границы. Об этом в эфире видеоблога...

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«Мы можем достичь границ 2014-го года? Ну, извините, как бы это ни было трагично с точки зрения Украины, но Украина эти территории потеряла и в ближайшие десятилетия они не вернутся в Украину, давайте быть честными. Давайте положим руку на сердце и будем говорить о том, что есть реальная политика, а есть фантомная, есть политика для лохов и есть политика для реальной политической повестки…

С 14 февраля Украина будет разделена на две зоны оккупации. 20% оккупированы Россией, 80% будут оккупированы Соединенными Штатами. Это то, что означает этот документ, который привезли. 500 миллиардов, недра и все прочее. Помни чужеземец, здесь хозяин украинец – таким был лозунг Майдана, да? Помни, чужеземец, и читай, что там написано мелким шрифтом в документе, договоре, что мы должны передать на 500 миллиардов», – заявил Бондаренко.

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