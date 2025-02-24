Спецпосланник Трампа: Зеленский все осознал и подпишет соглашение о недрах уже на этой неделе

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Вовлеченный в переговоры по украинскому треку спецпосланник Трампа Уиткофф в интервью CNN заявил, что ожидает подписания соглашения о доступе США к минеральным ресурсам Украины уже на этой неделе.

Зеленский «колебался в своем стремлении к этому неделю назад», добавил Уиткофф, имея в виду отказ от первоначального предложения США.

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«Президент Трамп послал ему сигнал, и он больше не будет колебаться», — уверен Уиткофф.

«Зеленский осознал, «что мы так много сделали [для Украины]… и я думаю, что вы увидите его [соглашение] подписанным на этой неделе», — добавил спецпосланник Трампа.

Виткофф также заявил, что США финансировали большую часть помощи Украине, в то время как европейцы финансировали меньше. И, по его словам, у Европы были договоренности о возврате средств, чего не было в администрации бывшего президента Джо Байдена.

Сам Зеленский ранее на пресс-конференции рассказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна вернуть два. По его словам, он не будет подписывать соглашение, расплачиваться по которому, по его словам, будут «10 поколений украинцев». Также Зеленский не признает финансовую помощь США долгом.

Согласно ряу источникв, соглашение с США будет подписывать не Зеленский, а глава МИД Украины Андрей Сибига.