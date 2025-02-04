Спецпосланник президента США по особым миссиям Ричард Гренелл заявил что «премьер-министр» Косово Альбин Курти не внушал доверия как во время первого срока Дональда Трампа, так и во время правления Джозефа Байдена.

И республиканцы, и демократы критикуют его за односторонние шаги, направленные на дестабилизацию региона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Американские компании расширяются в Албании и Сербии, но не в Косово из-за Курти. Риторика, которую сейчас использует Курти, утверждая, что он близок к США и что возглавляемое им правительство лучше всех других правительств в Косово, абсолютно ложна. Не обманывайтесь», — отметил Гренелл.

Он добавил, что Курти выступал против всех идей, предложенных президентами США Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, Джозефом Байденом и Дональдом Трампом.

В свою очередь косовский журналист Вехби Кайтази высказал уверенность, что все косовские албанцы любят США, «кроме Альбина Курти и его друзей». Он добавил, что Косово следует опасаться, что США откажется от региона.

Сам Альбин Курти настолько уверен в своей победе, что делает просто откровенно наглые заявления. Так выступая на предвыборном митинге в Гнилане, затронув тему его вызовов в «генрокуратуру» по дело о растратах госсредств, которые он откровенно игнорирует, лидер паналбанского «Самоопределения» заявил, что «Генпрокуратура давно превратилась в политическую партию». По этой причине Курти заявил, что на следующий после выборов день – 10 февраля, сотрудникам ведомства не нужно будет приходить на работу, поскольку «у Государственной прокуратуры не будет ни одного депутата в следующем законодательном органе».

На самом деле Альбин Курти, которым американские республиканцы не удачно попытались заменить прежнюю элиту бывших бандитов и боевиков «Армии освобождения Косово», вызывает резкое неприятие у Трампа и Гренелла из-за своей крайней сербофобии и албанского национализма.

В то время как республиканцы сделали ставку на режим Александра Вучича в Сербии и объединение Балкан под маркой региональных экономических проектов. По этой причине в эпоху первой каденции Трампа тот инициировал вотум недоверия Курти в косовском Кувенде. Байден же изначально вернулся к сербофобской и проалбанской политике США на Балканах, возвратил Курти во власть, но быстро разочаровался в нём из-за его крайней сербофобии, раскачивающей регион, в то время как он сам планировал превратить Балканы в мирный тыл для успешной войны с Россией.