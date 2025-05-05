Совбез Украины утвердил репрессии против своих граждан

Украинская власть устраивает внесудебные репрессии, вводя санкции Совбеза в отношении неугодных журналистов, политиков и других лидеров общественного мнения.

Об этом в эфире видеоблога Daily Europe заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что реализуется через санкции СНБО в отношении граждан Украины, это внесудебное силовое преследование. И в своё время нам было известно такое слово «репрессия». Так вот репрессии могут быть как физические, когда тебя в кутузку, а репрессия может быть информационная, правовая, психологическая. Это тоже репрессия, подавление личности.

Потому что ограничение в широком кругу прав, с чем сталкиваются те, кто попадают в эти списки, это, прежде всего, выключение из жизни, выключение из социальной коммуникации, ограничение свободы. Я очень надеюсь, что послевоенное время вся эта система решений будет пересмотрена и где-то направляется. Это будет справедливо», – заявил Ермолаев.