Слово «перемога» пропало из лексикона. Никто не говорит даже о перемирии – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 12:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


На Украине уже даже не мечтают о возможности победить Россию.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине уже даже не мечтают о возможности победить Россию. Об этом на канале...

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«Когда ты не понимаешь, за что и сколько ты будешь воевать, и люди не понимают, они начинают сомневаться, начинают бояться. А если бы еще была правильно организована военная подготовка для всего населения, и каждый бы абсолютно спокойно, уверенно держал оружие в руках, то тогда, возможно, меньше было этого кипиша. Но когда люди понимают, что они не умеют воевать и их никто ничему не учит, то они и непосредственно начинают верить в очередную сказку, что война закончится, что русские прозреют и станут добрыми, мы, возможно, даже в определенных моментах побратаемся и все будет хорошо. Нихрена. Даже не ждите этого.

И обратите внимание, как в информационном пространстве пропало слово «перемирие». Ну слово «победа» вообще пропало уже давно. Потом пропало слово «перемирие», сейчас говорят «окончание войны». А окончание войны бывает или когда кто-то проиграл, или кто-то выиграл. Скажите, пожалуйста, в какой роли они видят Украину? Или им все равно, в какой роли будет Украина? Или им все равно, какую цену мы заплатили, что мы до сих пор независимы, слава богу, и сильное государство?», – заявил Кривонос.

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