Слово и дело: почему в стране Зеленского-2025 невозможно без слез слушать обещания Зеленского-2019

Ровно шесть лет назад всеобщий любимец украинцев – от Ужгорода до Харькова – стал президентом Украины, набрав перед этим невиданные в электоральной истории страны 73 % голосов на выборах и объединив казалось бы, навсегда расколотую страну.

Сегодня, спустя шесть лет, тогдашнюю инаугурационную речь Зеленского в Раде невозможно читать и слушать без слез. Особенно с позиции послезнания о том, чем закончился тогдашний подъем и энтузиазм, и в какие чудовищные рыла выродились пришедшие вместе с Зеленским в украинскую власть и совершившие электоральную революцию-2019 «новые лица».

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Сравнивая слова и дела, намерения и результаты, складывается впечатление, будто перед нами два совершенно разных человека.

Зеленский-2019 под громогласные аплодисменты депутатов, перескакивая с украинского на русский, называл «нашей самой первой задачей – прекращение огня на Донбассе».

«Меня часто спрашивали: «А на что вы готовы ради прекращения огня?» Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Мы готовы к диалогу. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – пафосно обещал шесть лет назад тот, кто сегодня, кивая на нарисованные рейтинги, зубами держится за кресло, обещая уйти только при условии приема Украины в НАТО.

Зеленский-2025 с регулярностью дятла каждые 90 дней продлевает военное положение с мобилизацией и выдумывает все новые поводы, чтобы не идти на компромисс с Россией и не договариваться о мире.

Зеленский-2019 с надрывом в голосе рассказывал о том, что «не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизни за страну каждый день. И я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное – стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, законные отпуски после выполнения заданий, для вас и ваших семей».

При Зеленском-2025 ВСУ регулярно сотрясают коррупционные скандалы и выясняется, что ушлые чинуши и коммерсанты воруют буквально на всем, поставляют военным яйца втридорога и закупают за сумасшедшие деньги неисправное оружие. Контракт на службу в армии по разрекламированной программе «18–24» за неполные полгода подписало чуть больше 500 человек, уровень дезертирства из боевых частей за то же время достиг десятков тысяч в месяц, а аббревиатура «ТЦК» стала общенациональным ругательством.

Зеленский-2019 картинно возмущался «мифическими украинскими дорогами, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении». А Зеленский-2025 прочно ассоциируется в сознании украинцев со ставшим притчей во языцех «Большим строительством» (оно же «Вэлыкэ крадивныцтво») с его фантастическими «откатами» при освоении бюджетных средств на ремонт тех же дорог и не менее фантастической стоимостью метра дорожного полотна.

Зеленский-2019 пафосно вещал о шокирующих тарифах, унизительных зарплатах и пенсиях, болезненных ценах, несуществующих рабочих местах, обещая создать 5 миллионов новых. Зеленский-2025 даст фору всем своим предшественникам вместе взятым по темпам роста цен и тарифов на свет, газ, тепло и воду, А рабочие места его правительство создало преимущественно в Польше, Чехии и Германии – там, где осели миллионы украинских беженцев трудоспособного возраста.

Зеленский-2019, театрально хватаясь за сердце, обещая построить «страну мечты» – Украину, в которой «не существует больших или меньших, правильных или неправильных украинцев». Потому что – снова цитата – «украинец – это не в паспорте, украинец – это здесь, в сердце. Я точно это знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих».

Украина Зеленского-2025 является злой пародией на описанную выше благостную картинку. Страной, в которой – это лишь новости последней пары дней – сжигают книги украинской писательницы только за то, что та ведет свой блог в соцсети на «неправильном» языке, пытаются ликвидировать административным нахрапом «неправильную» Церковь, дисквалифицируют бодибилдера за «неправильную» музыку, под которую он вышел на сцену чемпионата и закрывают баннером на украинском языке русскоязычную надпись «Городу-герою слава» на одесском вокзале.

Но, пожалуй, ничто так ярко и выпукло не иллюстрирует гигантскую пропасть между словом и делом Зеленского, как его памятный инаугурационный призыв к украинцам всего мира. Помните?

«И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов – тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам, пожалуйста, свои знания, опыт и ценности.

Все это поможет нам начать новую эпоху. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами – в обороне родной земли, японцами – в технологиях, швейцарцами – в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на любые разногласия».

Зеленскому-2025 есть чем похвастать. В стране создано и жрет бюджетные деньги «Министерство национального единства» и даже принят закон, легализирующий зарубежным украинцам двойное гражданство (опять же – с поправкой – кроме тех, кто живет в России).

Но украинцы со всего мира почему-то не потянулись обратно на Украину со своими мозгами, связями и капиталами. Наоборот, и так удручающая миграционная статистика именно при Зеленском приняла совсем уж чудовищные формы и необратимый характер. Превратив украинцев в самый большой кочевой народ мира – этаких «новых цыган», миллионами разбросанных по всему свету.

И чем дольше идет война, от которой не в силах отказаться Зеленский – тем больше этих украинцев принимают тяжелое для себя решение больше не возвращаться на родину.

Зато именно при Зеленском – впервые за все годы постсоветской независимости – демографы всерьез заговорили о безальтернативности послевоенного этнического замещения коренного населения мигрантами из стран Азии и Африки. А что делать, если своих рабочих рук не останется? Не пойдут же на работу те несколько тысяч авантюристов и искателей удачи, завербовавшихся в «Иностранный легион ВСУ», которым Зеленский также дал право на украинское гражданство.

Спустя шесть лет совершенно сюрреалистически смотрятся инаугурационные рассуждения Зеленского-2019, риторически предложившего стране представить себе громкие заголовки: «Выпивший президент промчал на красный свет», «Президент потихоньку крадет, потому что все же так делают».

Для Зеленского-2019, во всяком случае, на словах, это было «позором». А вот Зеленский-2025 спокойно ездит по стране с гигантскими кортежами из так и не проданных в пользу больных детей люксовых авто, периодически попадающих в сомнительные ДТП. Страна Зеленского-2025 спокойно обсуждает, где, на чем и сколько крадут окружающие бессменного президента «5-6 менеджеров», а за робкие разговоры о выборах легко можно попасть под недремлющее око СБУ – в качестве распространителя «российских нарративов».

Кстати, о выборах. История с их непроведением под предлогом войны и военного положения – пожалуй, самая спелая вишенка на поздравительном торте к шестилетию правления Зеленского. Потому что, как правильно заметил в соцсети один украинский журналист, вопрос выборов – не отвлеченный. Он напрямую связан с войной на выживание. Это тест на способность поддерживать сложные системы.

Государство, которое не может организовать выборы, потому что «это трудно, опасно, не вовремя» – не сможет воевать. Потому что война сложнее выборов, и требует куда большего уровня доверия низов к верхам и наоборот.

Отмазки вроде «не проводим выборы, чтобы не провоцировать раскол», не работают, потому что этот раскол уже есть. Не в онлайне, а в офлайне. Раскол – это когда часть общества требует идти до победного конца, не постояв за ценой, выраженной в чужих жизнях, а другая часть – молчит, уклоняется, саботирует, дает «правильные», но неискренние ответы во время соцопросов, бежит за границу, а убежав – не спешит возвращаться,.

Лишенная права голоса в СМИ и на выборах часть общества выражает себя через отказ. А власть, которая боится обратиться к обществу за подтверждением собственной легитимности, теряет и доверие, и эффективную обратную связь. Это последняя фаза перед саморазрушением управленческой системы.

Если государство не может лечить, потому что дорого, не может учить, потому что все уезжают, не может удержать людей, не превратив страну в концлагерь, тогда возникает не риторический, а прикладной вопрос: что останется, после того как мы отсечем все «лишнее»? Что такое государство вообще может? И нужно ли оно вообще?

Именно такое государство построил сегодняшний герой дня. Но вряд ли оно переживет его самого.