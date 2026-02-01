Сладков: Запорожское направление показывает, что ВСУ нельзя давать ни малейшей передышки

Михаил Рябов.  
01.02.2026 19:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1036
 
Дзен


На Запорожском направлении наступающие российские бойцы столкнулись с тем, что ВСУ удалось выстроить несколько новых линий обороны.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Запорожском направлении наступающие российские бойцы столкнулись с тем, что ВСУ удалось выстроить несколько...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы сейчас подходим к линиям обороны, которые сформированы уже не торопясь, с применением новых технологий. Это противотанковые рвы, зубы дракона, малозаметные препятствия, «егоза» – такие спирали, в которых пехотинец путается. И это всё достаточно глубоко в тылу. И они спокойно отходят на реально заранее подготовленные позиции и занимают новые опорные пункты глубже в тылу», – сказал Сладков.

По его словам, «на Запорожском направлении вот такие сложности есть».

Российская группировка наступает «не в лобовую, а взламывает оборону противника и идёт по его окопам, по его опорным пунктам». Однако перед этим бойцам нужно преодолеть несколько километров в степи под ударами дронов.

Именно поэтому, утверждает Сладков, «нельзя давать противнику просто медленно пятиться».

«Либо он отходит на заранее подготовленные позиции, как правило, это 5 км, 7 км, он уходит в тыл к своим позициям», – говорит военкор.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить