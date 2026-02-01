Сладков: Запорожское направление показывает, что ВСУ нельзя давать ни малейшей передышки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Запорожском направлении наступающие российские бойцы столкнулись с тем, что ВСУ удалось выстроить несколько новых линий обороны.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас подходим к линиям обороны, которые сформированы уже не торопясь, с применением новых технологий. Это противотанковые рвы, зубы дракона, малозаметные препятствия, «егоза» – такие спирали, в которых пехотинец путается. И это всё достаточно глубоко в тылу. И они спокойно отходят на реально заранее подготовленные позиции и занимают новые опорные пункты глубже в тылу», – сказал Сладков.

По его словам, «на Запорожском направлении вот такие сложности есть».

Российская группировка наступает «не в лобовую, а взламывает оборону противника и идёт по его окопам, по его опорным пунктам». Однако перед этим бойцам нужно преодолеть несколько километров в степи под ударами дронов.

Именно поэтому, утверждает Сладков, «нельзя давать противнику просто медленно пятиться».