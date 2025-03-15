Штатам безразлично, кто такая Украина и для чего она – Климкин

Анатолий Лапин.  
15.03.2025 14:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Для США гораздо важнее восстановление хороших отношений с Россией, чем судьба Украины.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США гораздо важнее восстановление хороших отношений с Россией, чем судьба Украины. Об этом...

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«Путин считает, что Трампу абсолютно безразлично, что происходит в Украине, и действительно для части трамповской реальности им не то, что совсем безразлично, кто такая Украина и что это есть, но они не считают, что Украина важна. Для них нормализация отношений с Россией гораздо важнее, из многих перспектив.

И это значит, что Путин будет пытаться сказать: «Дональд, ну видишь, ну вот Украина, она же тебе мешает, а мы вот и это сделаем, и здесь сделаем, и здесь что-то сделаем». И собственно, вот такая логика, окей, ну пусть она будет: «Ты же сказал прекращение огня, ну прекратим, но для этого нужно один, два, три. Но если мы сейчас это не решим, то это должны быть условия прекращения огня, поскольку Москва не хочет безусловного прекращения огня», – заявил Климкин.

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