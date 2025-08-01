«Шести бригадам ВСУ грозит окружение»: ВС РФ продвигаются в тыл Красноармейска

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Российская армия продолжает операцию по освобождению Красноармейской (Покровской) агломерации.

Ряд российских источников и тг-каналов утверждают, что ВС РФ даже удалось закрепиться в центре города. Данными объективного контроля эта информация не подтверждается, хотя с украинской стороны признается, что в городе работают передовые российские группы, которым удается периодически просачиваться.

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Самые значимые для дальнейшей судьбы города события происходят на севере, где фактически началось сражение за город Родинское. Этот населенный пункт достаточно хорошо укреплен, лобовой штурм здесь чреват высокими потерями для наступающих, но ВС РФ удается обходить его с флангов.

Осинтер Анатолий Радов, находящийся на связи с российским бойцами, по информации которых составляет карты, указывает, что русские атакуют в направлении села Белицкое, которое лежит на трассе в Красноармейск севернее Родинского. По его словам, с мест подтверждают, что удалось закрепиться на участке вдоль железной дороги.

При это он подчеркивает, что на местах российские бойцы смеются над картами, которые рисуют закрепление в центре Красноармейска, и дает свою версию положения дел к югу от города.

Аналитики резонно отмечают, что падение Родинского станет приговором украинскому гарнизону, поскольку в этом случае будет перерезана главная трасса на Красноармейск, по которой снабжается оккупационная группировка. Есть еще дорога с запада от Павлограда, но она находится под плотным огневым контролем российских дронов.

А тем временем в украинских медиа все больше паники.