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Европейская неправительственная организация Earshot опубликовала отчёт, согласно которому 15 марта сербская полиция применила звуковое оружие против протестующих в Белграде.

Ранее российское ФСБ пришло к выводу, что ничего подобного не было, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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НКАО Earshot, специализирующаяся на аудиорасследованиях «в области прав человека», опубликовала отчёт в одной из запрещённых в России социальных сетей, в котором утверждается, что «весьма вероятно», что протестующие, принявшие участие 15 марта в массовой акции в Белграде, стали «объектом целенаправленной атаки с применением направленного акустического оружия».

Как указано в заявлении живущей на гранты организации, её исследование включало анализ 19 видеозаписей протеста, более 3000 письменных заявлений участников, 15 интервью со свидетелями.

И только на основе этого «экперты», кормящиеся с руки глобалистского Нового Мирового Порядка, поспешили сделать утвердительный вывод. Также они смоделировали на компьютере и опубликовали реконструкцию «звукового фоторобота» предполагаемой атаки.

Что характерно, лидеры сербского протеста сразу же поспешили признать это откровенно кустарное резюме Earshot. Подборка их комментариев была опубликована прозападным сербским изданием Danas. В частности, зампред сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины и адвокат Александр Оленик заявил, что больше не вызывает сомнений тот факт, что граждане были расстреляны из звукового оружия по прямому приказу Александра Вучича.

«Он заявил об этом публично, заявив, что «положит конец» протестам. Теперь с помощью пропаганды, полиции и прокуратуры он пытается это скрыть, прося нас не верить своим глазам, а верить его лжи. Он будет нести ответственность за стрельбу из звукового оружия по гражданам, только если мы не дадим ему скрыться», — вещал Оленик.

В свою очередь, Владица Илич из Белградского центра по правам человека отметил, что ему отчет Earshot безусловно, кажется гораздо более обоснованным, чем отчет ФСБ.

Напомним, что этой весной эксперты ФСБ провели исследование в нескольких направлениях: изучили технические характеристики звуковых установок МВД Сербии, провели анализ видео и аудиоматериалов с места происшествия, анализ медицинских данных сотрудников полиции и других служб, присутствовавших на митинге, а также эксперименты над животными, конкретно собаками, на полигоне с акустическими пушками указанных типов. И пришли к выводу, что правоохранительные органы Сербии звукового оружия против майданщиков не применяли.