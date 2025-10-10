Санкции и поджоги НПЗ не развалят Россию и через 20 лет – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономические санкции и удары по НПЗ не смогут развалить Россию, которая ещё даже не начала «затягивать пояса», как в девяностых.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас наши пропагандисты увлекаются тем, что в России бензин поднялся на 20%, ай-яй-яй, Россия сейчас бунтовать начнёт, ещё и очереди, и талоны… Та у нас в девяностых хлеб, и остальные продукты питания, по талонам выдавали. Ещё и по всей Украине, на которой, по идее, не должно быть продовольственных сложностей», – отметил Бекренев.

Он вспомнил, как было тяжело в те времена, многие выживали только за счёт нелегальной деятельности.