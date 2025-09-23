Западу не удается заставить страны Глобального Юга выступить против России.

Об этом директор Программы по нераспространению в Евразии при Центре исследований нераспространения Ханна Нотт заявила на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не стоит пытаться противостоять России в других странах. Я думаю, что сосредоточиться надо на Европе, на том, что мы называем информационной войной. За последние 3,5 года мы много жаловались на то, что когда мы приезжаем в страны так называемого Глобального Юга, там не разделяют наше мнение о том, что война на Украине ничем не спровоцированная агрессия. Это не находит отклика в этих странах, если говорить об Африке, Индии и Ближнем Востоке», – сказала Нотт.

Она рассказала, что в личных беседах дипломаты из Латинской Америки и Африке признавались ей, что их страны согласовывают свою позицию с Китаем, который придерживается нейтралитета в украинском конфликте.