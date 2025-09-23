«Самим бы не рассыпаться» – в ЕС призывают оставить в покое Глобальный Юг и продвигать русофобию только на Западе

Елена Острякова.  
23.09.2025 16:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 151
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Западу не удается заставить страны Глобального Юга выступить против России.

Об этом директор Программы по нераспространению в Евразии при Центре исследований нераспространения Ханна Нотт заявила на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не стоит пытаться противостоять России в других странах. Я думаю, что сосредоточиться надо на Европе, на том, что мы называем информационной войной. За последние 3,5 года мы много жаловались на то, что когда мы приезжаем в страны так называемого Глобального Юга, там не разделяют наше мнение о том, что война на Украине ничем не спровоцированная агрессия.

Это не находит отклика в этих странах, если говорить об Африке, Индии и Ближнем Востоке», – сказала Нотт.

Она рассказала, что в личных беседах дипломаты из Латинской Америки и Африке признавались ей, что их страны согласовывают свою позицию с Китаем, который придерживается нейтралитета в украинском конфликте.

«И честно говоря, я не уверена, что мы можем изменить это мнение. Я не уверена, что мы можем сделать что-то, чтобы подорвать или нарушить сотрудничество России с ее партнерами на Глобальном Юге. Я думаю, что у нас очень ограниченные возможности.

И когда мы говорим о том, как преподносить угрозу со стороны России, гораздо важнее сосредоточиться на наших собственных обществах и единстве в Европе, как между странами, так и внутри них, чтобы быть уверенными, что мы на одной волне», – призывала Нотт.

